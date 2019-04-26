اليورو يحوم قرب أدنى مستوى في 22 شهرا أمام الدولار

القاهرة – مصراوي:

يحوم اليورو قرب أدنى مستوى في 22 شهرا، في الوقت الذي يترقب فيه متعاملون ليروا ما إذا كانت بيانات الناتج المحلي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة ستعزز إشارات على قوة الاقتصاد وتدفع الدولار للارتفاع إلى مستوى أعلى.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، تراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 98.101 بعد أن ارتفع إلى 98.322 الخميس وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2017.

وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1140 دولار.

وزادت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية بأكبر قدر في ثمانية أشهر في مارس، ويأتي ذلك بعد بيانات أخرى أمريكية صادرة في الآونة الأخيرة هدأت المخاوف بشأن تباطؤ حاد في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، نمو الاقتصاد الأمريكي 2% على أساس سنوي في الربع الأول.

ولم يسجل الين تغيرا يذكر يوم الجمعة عند 111.63 ين للدولار بعد أن تراجع 0.5% في تعاملات الأسواق الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7027 دولار أمريكي.

وخسر الدولار الأسترالي نحو 2% هذا الأسبوع، ليبلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر في الوقت الذي عززت فيه بيانات ضعيفة للتضخم المحلي احتمالات خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة.

وعاود الجنيه الاسترليني الارتفاع فوق 1.29 دولار بعد أن تضرر هذا الأسبوع بفعل قوة الدولار ومخاوف بشأن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.