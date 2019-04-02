"بي تك" تسعى للاستحواذ على 13% من سوق الأجهزة الكهربائية في 2022

القاهرة- وكالات:

قال محمود خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة بي.تك المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إن شركته تستهدف الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 12 و13% من سوق الأجهزة بحلول عام 2022، بحسب وكالة رويترز.

وبي.تك واحدة من كبرى الشركات في هذا القطاع في مصر ومملوكة بنسبة 33.3 % لشركة دي.بي.آي البريطانية للاستثمار المباشر، وباقي الحصة لعائلة رئيس مجلس الإدارة خطاب.

وأضاف خطاب في مقابلة مع وكالة رويترز بالقاهرة ، أن حجم سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر يبلغ بين 90 و100 مليار جنيه وبه نمو سنوي بين 10 و11%.

"حصتنا من السوق نحو ستة بالمئة ونخطط للوصول إلى نسبة تتراوح بين 12 و13% من السوق بحلول 2022.. ونستهدف هذا العام مبيعات بأكثر من 6 مليارات جنيه من نحو 4.5 مليار جنيه تم تحقيقها العام الماضي"، وفقا لقول خطاب.

وتعمل بي.تك في السوق المصرية منذ 1997 وهي الوكيل الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر مثل براون، وكرافت، وأريستون، وآي كوك.

وقال خطاب "إننا حصلنا على توكيل إيطالي جديد باسم (أريتي) متخصص في الأجهزة المنزلية الصغيرة وبدأنا بيعه بالسوق في مارس من العام الماضي"، وفقًا للوكالة.

وبدأت بي.تك في مايو 2016 في طرح منتجات كهربائية وإلكترونية تحت علامة تجارية خاصة بها باسم "ألترا"، وباعت منها نحو 400 ألف منتج حتى نهاية يناير من العام الماضي.

وقال خطاب ، "لدينا توسع كبير في منتجات ألترا هذا العام .. لدينا نحو 17 منتجاً حالياً وسنصل لنحو 22 و25 منتجاً بنهاية هذا العام بإذن الله".

وأوضح أن الشركة تصنع منتجاتها في 11 مصنعاً داخل مصر.

وتخطط بي.تك لزيادة عدد فروعها بنحو 15 فرعاً هذا العام لتصل إلى 86 فرعاً.

وقال خطاب، إن سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات قوي جداً في مصر وبه مستقبل واعد، "وما زال أمامنا الكثير حتى نفي باحتياجات وخدمات السوق".

وتابع: "أنت في سوق به أكثر من 100 مليون مواطن وبه الكثير من عدد الزيجات سنويا بجانب التوسع الجغرافي في المدن الجديدة... سياستنا هي النمو الدائم والتفاؤل".

وأضاف أن "التجارة الإلكترونية تمثل 15% من مبيعاتنا ونستهدف هذا العام أن تصل لنحو 20 % من المبيعات، ونستهدف زيادة أرباحنا لأكثر من 300 مليون جنيه هذا العام من 219 مليوناً في 2018".