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    "البنك الأهلي" يحصل على 375 مليون يورو جديدة من "الاستثمار الأوروبي"

    01:43 م الأربعاء 17 أبريل 2019
    "البنك الأهلي" يحصل على 375 مليون يورو جديدة من "الاستثمار الأوروبي"

    البنك الأهلي المصري

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن البنك وقع خلال الأيام الماضية مع بنك الاستثمار الأوروبي على الشريحة الثانية بقيمة 375 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    وأضاف المصدر أن البنك الأهلي وقع في يوليو الماضي مع البنك الأوروبي على شريحة أولى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 375 مليون يورو.

    وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، موضحا أن التمويلات الموجهة لمبادرة البنك المركزي بفائدة 5% و7% متناقصة تستحوذ على 50% من إجمالي محفظة البنك.

    وأطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة مدعمة 5% متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة للآلات والمعدات في قطاع الزراعة والصناعة.

    البنك الأهلي الاستثمار الأوروبي المشروعات الصغيرة البنك الأوروبي

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