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    "تطبق من اليوم".. السعودية ترفع أسعار البنزين

    12:01 ص الأحد 14 أبريل 2019
    "تطبق من اليوم".. السعودية ترفع أسعار البنزين

    ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت شركة أرامكو السعودية، السبت، أن المملكة رفعت السعر المحلي لبنزين 95 أوكتين، إلى 2.10 ريال للتر من 2.02 ريال في الربع الماضي، وبنزين 91 أوكتين إلى 1.44 ريال من 1.37 ريال.

    وذكرت الشركة في بيان، أن التغيير يسري اعتبارًا من بداية يوم 14 أبريل، مضيفة أن الأسعار المحلية للبنزين ترتفع وتنخفض وفقا للتغيرات في أسعار صادرات المملكة للأسواق العالمية.

    وكانت الرياض ضاعفت تقريبا الأسعار المحلية قبل عام في مسعى لتعزيز كفاءة الطاقة في إطار إصلاحات تهدف للحد من اعتماد المملكة على النفط.

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