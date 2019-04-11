البورصة تستقر خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

استقرت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء، والمصريين للبيع.

واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 دون تغيير بنهاية التعاملات عند مستوى 15106 نقاط.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 24.9 مليون جنيه، و11.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 36.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.12% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.