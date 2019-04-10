"البترول" تكشف حقيقة ما تم تداوله حول أسعار الوقود خلال يونيو المقبل

القاهرة - (أ ش أ)

أكد حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا يوجد أساس من الصحة للأرقام التي يجري تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على أنها أسعار جديدة للوقود في السوق المحلي خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن كل ما نشر هو مجرد تكهنات غير حقيقية ولا يعتد بها على الإطلاق، مشددا على أنه في حالة وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، في إطار برنامج الحكومة المعلن منذ عام 2014 لإصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية، فأنه يجرى الإعلان بوضوح وشفافية عن تلك الاسعار بقرارات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء

وأكد أن السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية ليست مجالا للتكهن والاختلاق ونشر الشائعات.

وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة البترول بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة الرأي العام وخلق حالة من البلبلة.