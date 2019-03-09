التخطيط: 1.2 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر احتياجا بخطة العام المالي الحالي

القاهرة – مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم تخصيص نحو 1.2 مليار جنيه، بخطة العام المالي الحالي لنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وأضافت خلال لقاء مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القرى بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر،

وبحث اللقاء، خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات وذلك في إطار العمل علي تحويل رؤية مصر 2030 إلى تنموي يجني ثماره المواطن بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجا خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، يخدم عدد 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القرى المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن.

وأوضحت السعيد، أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، وأنه جاري دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاعتمادات الإضافية التي تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالي لكل من محافظتي قنا وسوهاج، وأن إجمالىي عدد القرى الأكثر احتياجا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.