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العبار ومستثمرون سعوديون يستحوذون على أكثر من ربع طرح "الشرقية للدخان"

01:16 م الأربعاء 06 مارس 2019
العبار ومستثمرون سعوديون يستحوذون على أكثر من ربع طرح "الشرقية للدخان"

رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

القاهرة – وكالات:

قال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، اليوم الأربعاء، إن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وطرحت الحكومة الأسبوع الجاري، 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة، تم تنفيذ 95% منها من خلال الطرح الخاص الذي استحوذ عليه مستثمرون أجانب.

وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان - نقلته الوكالة – إن "رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان".

”العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها" بحسب البيان.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70 بالمئة مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.

وقال مكتب سري الدين إن العبار ”يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي".

محمد العبار الاستشارات القانونية الشرقية للدخان

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