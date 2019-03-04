مستشار وزير التجارة لمصراوي: برنامج تخفيز الصادرات الجديد خلال أيام

كتبت- دينا خالد:

قال حسام فريد، مستشار وزير الصناعة والتجارة، والمسئول عن ملف برنامج دعم الصادرات الجديد، إن برنامج تحفيز الصادرات الجديد سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف فريد، لمصراوي أنه لا نيه لتأجيل الإعلان عن البرنامج الجديد، ومن المقرر أن يعلن خلال أيام قليلة، عقب انتهاء اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية اليوم.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليًا على وضع برنامج جديد لتحفيز الصادرات لا يعتمد على الدعم النقدي كسابقه، وهناك عددا من المقترحات التي يتم مناقشتها بين 6 وزارات فيما يتعلق بالبرنامج الجديد.

وكان من المقرر أن يتم وقف برنامج دعم الصادرات الحالي بنهاية فبراير الماضي، على أن يتم العمل ببرنامج جديد يقدم دعمًا غير نقدي بداية من مارس الجاري، لكن حتى الآن لم تعلن الوزارة عن ملامح البرنامج الجديد.

وقال فريد إن تأخير الإعلان جاء بسبب الاجتماعات مع المجالس التصديرية، والذي كان أخرها يوم الخميس الماضي.

وتعاني الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية على مدار عامين.



وتتضمن المقترحات المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة، عمل مقاصات بين متأخرات دعم الصادرات ومستحقات الدولة لدى شركات التصدير، أو حصول المصدرين على أذون خزانة بقيمة هذه المتأخرات، أو حصولهم على ضمان من وزارة المالية للاقتراض من أي بنك، أو منح أراضي صناعية للمستثمرين، بحسب ما ذكره فريد، في تصريح سابق.

وبلغت ستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات التي تم إثباتها ووافقت وزارة التجارة والصناعة على صرفها وصلت إلى نحو 7.8 مليار جنيه.