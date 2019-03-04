الإفراج عن سيارات بنحو 2.7 مليار جنيه من جمارك الإسكندرية خلال فبراير

كتب- مصطفي عيد:

قالت مصلحة الجمارك، اليوم الاثنين، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، بحسب بيان للمصلحة.

وحصلت المصلحة ضرائب ورسوم جمركية عن هذه الرسائل، خلال الشهر الماضي مبلغ 953 مليون جنيه، وفقًا للبيان.

وقالت المصلحة إن جمارك الإسكندرية أفرجت على نحو 4800 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ 1.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وهو الشهر الثاني لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وفي بداية شهر يناير الماضي بدأت مصر استيراد السيارات الأوروبية بدون أي جمارك، وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وقال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية وتنمية بلغ نحو 440 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن جزءًا كبيرًا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات حيث تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 656 مليون جنيه.

وأشار نجم، إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 807 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 533 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وتنمية بقيمة نحو 117.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 862 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر فبراير 2019 بقيمة بلغت 719 مليون جنيا وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وتنمية بقيمة نحو 395 مليون جنيه.