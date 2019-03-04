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    ماهر شحاتة رئيسا جديدا لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب

    11:15 ص الإثنين 04 مارس 2019
    ماهر شحاتة رئيسا جديدا لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب

    محمد ماهر شحاتة

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بتكليف محمد ماهر شحاتة رئيسا لمركز كبار الممولين بجانب عمله كمساعد لرئيس المصلحة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الاثنين.

    وقالت المصلحة إن محمد ماهر تدرج في الوظائف بالمصلحة من مدير شئون فحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان؛ إلى مدير عام للفحص بضرائب المهن الحرة ثانٍ، وبعد ذلك رئيس لمأمورية ضرائب المهن الحرة ثانٍ، حتى أصبح رئيسا لمركز كبار ممولي المهن الحرة منذ سبتمبر 2017، ثم مساعد لرئيس المصلحة.

    وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين قبل أن يتم ندبه كرئيس للمصلحة في شهر ديسمبر الماضي.

    محمد ماهر شحاتة مصلحة الضرائب المصرية عبد العظيم حسين مركز كبار الممولين

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