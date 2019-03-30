وزير البترول يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الشابة

كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومديرى كبريات شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع الشركات فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقال الوزير، خلال الاجتماع، إن الوزارة تضع في أولوياتها تنفيذ المشروع المتكامل لتأهيل الكوادر الشابة بشركات قطاع البترول للقيادة بأسلوب علمي وعملي ممنهج ووفقًا لأحدث النظم العالمية في هذا المجال ليلبي الاحتياجات الواقعية للأعمال ومواكبة متطلبات التطوير والحداثة بعيداً عن النمطية فى التدريب والتأهيل.

وأضاف أن إعداد هذه الكوادر بالشكل المطلوب وتدعيم كفائتها في النواحي العملية والقيادية يعد محوراً رئيسياً في مشروع تطوير وتحديث القطاع لا يقل أهمية عن المحاور الأخرى المتعلقة بتنمية الصناعة والأنشطة البترولية والغازية.

وأكد الوزير أهمية هذا المشروع للقطاع والشركات العالمية على حد سواء لتوفير كوادر تتسم بالكفاءة وقادرة على استيعاب تكنولوجيات العصر وإدارة المشروعات الكبرى المشتركة بين القطاع وشركائه العالميين ومواجهة المنافسة إقليمياً وعالمياً وهو ما يمثل استثماراً في المستقبل لتحقيق المنفعة للجانبين.

وأشار إلى أن دعم الشركات العالمية العاملة في مصر لهذا البرنامج ومشاركتها في تنفيذه بوتيرة سريعة يؤسس لنجاحه وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.

وأوضح الوزير أنه سيتم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة والتكنولوجيات الحديثة التي تتمتع بها هذه الشركات للمساهمة في تأهيل كوادر بمواصفات عالمية من خلال برامج عملية في مواقع عملها، وهو الأسلوب الرئيسي الذي يتبناه هذا البرنامج لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للملتحقين به.

وتابع طارق الملا ورؤساء الشركات، خلال الاجتماع، العرض التوضيحي حول البرنامج ورؤيته الحالية ومستجدات تنفيذه، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إعداد قادة المستقبل وتطوير وتمكين شباب قطاع البترول من إدارة القطاع مستقبلاً بشكل فعال وكفء، إلى جانب تحسين بيئة العمل وإعداد أجيال تنافسية مسئولة قادرة على الوصول للتميز والنجاح والاستمرار فيه.

وأشارت وزارة البترول إلى أنه لتحقيق تلك الرؤية عمل البرنامج على اختيار الكفاءات الشابة في مستوى الإدارة المتوسطة بمختلف شركات القطاع بعد اجتيازهم الاختبارات التي أجريت على عدة مستويات للمتقدمين واعتمدت على أسس تتسم بالشفافية، وتم من خلالها تأهيل 462 شاباً من مختلف شركات القطاع للالتحاق بالبرنامج وتقسيمهم على 3 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى 117 شاباً من الكفاءات في برنامج عاجل للإعداد وتأهيل للمناصب القيادية، إلى جانب مجموعتين أخريين لتعزيز النواحي الإدارية والفنية وبناء القدرات، بحسب البيان.

وتم البدء فعلياً في إطلاق أولى البرامج التأهيلية للمجموعة الأولى من الملتحقين بالبرنامج بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية.

وأكد رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر الرؤية المشتركة بين الشركات والوزارة للإسراع بتنفيذ هذا البرنامج للمساهمة في تطوير وتنمية العنصر البشري، ودعم الكفاءات في شركات القطاع، وفقا للبيان.

وأعربوا عن حرصهم على المساهمة في إعداد كوادر بمستويات أداء عالمية وتستطيع إحداث نقلة نوعية في الأداء، موضحين أنه يجري الإعداد للبدء في برامج الإعداد والتأهيل التي تنفذها كل شركة تباعاً لمجموعات من الكوادر الشابة.