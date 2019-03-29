الذهب يواصل التراجع في مصر والجرام يفقد 7 جنيهات مرة واحدة

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 7 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس، بسبب تراجع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 627 جنيها مقابل 634 جنيها أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 537.4 جنيه، وعيار 24 إلى 716.6 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5016 جنيها.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1290.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض نحو 1.5% في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع في أكثر من سبعة أشهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1288.70 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع وخسر نحو 1.7% منذ بداية الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

ويتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس الماضي، بفعل ارتفاع الدولار والأسهم بشكل أساسي، بحسب وكالة رويترز.

ويتجه الدولار لتحقيق أقوى مكسب شهري في خمسة أشهر، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل آمال بأن واشنطن وبكين تحرزان تقدما في المحادثات التجارية.

وبدأ أكبر اقتصادين في العالم جولة جديدة من المحادثات أمس الخميس لإنهاء حرب رسوم تجارية تبادلا فرضها لمدة عام.