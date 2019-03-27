أرامكو تشتري 70% من شركة سابك مقابل 69.1 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية عملاق النفط السعودي، اشترت 70% من شركة السعودية الصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة أرامكو قوله إن صفقة سابك لحظة تاريخية وفرصة كبيرة للنمو.

والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، متخصصة في صناعة البتروكيماويات، ومملوك أغلبها لصندوق الثروة السيادي السعودي.

وفي أكتوبر الماضي قال ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان إنه لكي يتم طرح شركة أرامكو في السوق العالمي لا بد أن تقدم خدمات متكاملة.

وأضاف في حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية: "نعلم أن الطلب الجديد على النقط بعد 20 عامًا من اليوم سيكون على البتروكيماويات، لذلك كان على أرامكو أن تستثمر في هذه المشاريع".

وتابع إذا قامت أرامكو بأعمال في مجال البتروكيماويات، ستعاني شركة سابك، التي تنتج بتروكيماويات، حيث أن أرامكو تمدها بالنفط.

وقال بن سلمان في المقابلة إنه قبل أن تتبع أرامكو هذه الخطوات، كان يجب أن يتم الاتفاق بينها وبين سابك لضمان استفادة كل منهما من هذه العملية.

وتوصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاتفاق ببيع حصته التي يملكها في سابك والبالغة 70% لصالح أرامكو، على أن تنفذ أرامكو بقيمة الصفقة عملية الاندماج بين الشركتين، للحصول على شركة عملاقة في هذا المجال في السعودية، بحسب ولي العهد السعودي.

وقال بن سلمان لبلومبرج عقب إتمام هذه الصفقة لن يكون باستطاعتنا طرح أرامكو للاكتتاب مباشرة، لأنها تحتاج على الأقل لسنة مالية كاملة قبل الطرح العام.

وتوقع بن سلمان وقتها أن تُبرم الصفقة بين سابك وأرامكو خلال العام الجاري، ومن ثم تحتاج الشركة إلى العام المالي 2020 ثم بعد ذلك تطرح أرامكو للاكتتاب مباشرة.

"سنحاول أن نبكر من الطرح على قدر ما نستطيع، لكن التوقيت يتوقف على الموقف الذي نحن بصدده"، بحسب ما قاله ولي العهد لبلومبرج.