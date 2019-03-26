إطلاق 3 مراكز تميز بين الجامعات المصرية والأمريكية بقيمة 90 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهد مؤتمر نظمته جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الإعلان 3 مراكز تميز بين الجامعات المصرية والأمريكية بقيمة 90 مليون دولار يستفيد منها 10 جامعات مصرية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء.

وحضر المؤتمر كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس.

وتسهم تلك المراكز الثلاثة في الربط بين الجامعات المصرية والجامعات الرائدة في الولايات المتحدة، وتعمل على إرساء قنوات التواصل بين الخبراء المصريين والأمريكيين، كما تقود منهجيات البحث والابتكار في تلك القطاعات لنمو الاقتصاد المصري، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن المراكز تتضمن شراكة بين كل جامعة عين شمس ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالإضافة إلى تحالف يضم عددًا من الجامعات المصرية وهما: جامعتا المنصورة وأسوان، لإنشاء مركز التميز في مجال علوم الطاقة، وشراكة بين جامعة القاهرة وجامعة كورنيل بمدينة نيويورك.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مراكز التميز ستقوم على الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية خاصة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة المتجددة والتي تعد من أهم 3 قطاعات حاليا.

وأضافت نصر أن اتفاقية التعليم العالي بين مصر وأمريكا والممتدة حتى عام 2022، بقيمة 200 مليون دولار وتشمل منح دراسية للمرأة المصرية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية ، والشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية .

وقال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الهدف من إنشاء مراكز تميز بالجامعات هو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز استشارية في التخصصات ذات الأولوية القومية لخطة وبخاصة في مجالات الزراعة، والطاقة، والمياه.