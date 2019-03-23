البنك الأهلي يصدر حسابات توفير وجارية مجانًا للعملاء الجدد حتى 24 أبريل

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري إن مصرفه بدأ إصدار حسابات التوفير والحسابات الجارية للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف بداية من 8 مارس الجاري وحتى 24 أبريل المقبل.

وأضاف اليوم على هامش مؤتمر منتدى مصر الاقتصادي أن موظفي البنك يتواجدون في التجمعات التي تكتظ بالشباب مثل النوادي ومراكز وبيوت الشباب المصرية وأيضا في المدارس والجامعات الحكومية للترويج لمنتجات البنك وجذب شرائح جديدة من غير المتعاملين بالجهاز المصرفي.

وأوضح أنه سيتم إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانا كما سيتم إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً بدون مصاريف كما سيتاح لهؤلاء العملاء الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول مجانا علما بأن كافة مصاريف وعمولات خدمات الهاتف المحمول مخفضة بنسبة 50%.

وأضاف أن المنتجات لا تقتصر على الحسابات الجارية والتوفير وإنما تمتد إلى منتجات الدفع عن طريق الهاتف المحمول وأيضا البطاقات المسبقة الدفع.

وقال فاروق إن البنك طرح حساب توفير المستقبل بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه بدون مصاريف سنوية وبميزة التأمين على حياة العملاء مجانا.

وأضاف أن الحساب متاح للشباب من سن 16 عامًا وحتى 50 عامًا ويبلغ الحد الأدنى لوثيقة التأمين ٥ آلاف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، وفقا لرصيد الحساب بحيث في حالة الوفاة يتم تعويض العميل بما يعادل رصيد الحساب للشهر السابق للوفاة ويدر عائد متزايد.

وأوضح أن الحساب يستهدف جذب شريحة جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وكذا صغار المستثمرين.