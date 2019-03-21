الملا يطالب "الخدمات الجوية" بسرعة تنفيذ مشروع مطار الجميل ببورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

طالب طارق الملا وزير البترول شركة خدمات البترول الجوية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي تنفذها وخاصة المراحل النهائية لمشروع الهناجر الجديد بمطار الجميل بمحافظة بورسعيد في ظل التوسعات المستقبلية لقطاع البترول بمنطقة شرق البحر المتوسط.

كما طالب الوزير الشركة بالالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة الأنشطة والمشروعات المنفذة.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة برئاسة الوزير لاعتماد نتائج أعمالها عن عام 2018، بحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وممثل شركة برستو جروب الأمريكية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي في إطار الاكتشافات التي حققتها مؤخرا في البحر المتوسط وعلى رأسها حقل ظهر العملاق، وأيضا من خلال التعاون مع دول شرق المتوسط في تحقيق هذا الهدف.

وأكد يحيى حسين رئيس شركة خدمات البترول الجوية، الالتزام الكامل بالإسراع في تنفيذ المشروعات الجديدة، وتحقيق كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة، ثقة في الكوادر والإمكانيات المتاحة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة، بحسب البيان.

وأشار حسين إلى أنه إلى جانب بورسعيد فهناك خطة للتوسع في تنفيذ البنية الأساسية للخدمات البترولية الجوية بإنشاء هنجر جديد ومبانٍ خدمية بمطار برج العرب، إلى جانب البنية الأساسية بمطارات النزهة بالإسكندرية، ورأس شقير ورأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، وأبورديس بسيناء.

وقال حسين إن عام ٢٠١٨ شهد زيادة ساعات التشغيل نتيجة التوسعات فى الأنشطة البترولية في مواقع الإنتاج بشرق المتوسط وزيادة التشغيل فى أنشطة القطاع السياحي، متوقعاً أن تستمر معدلات تلك الزيادة في العام الحالي في ظل توسع وزارة البترول في توقيع اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية.

وأضاف أنه يتم دراسة إضافة طائرتي هليكوبتر وطائرة نفاثة جديدة ذات سعة أكبر (120-150 راكباً) لأسطول الشركة الحالي، والذي يضم حالياً حوالي ٤٣ طائرة منها 36 طائرة هليكوبتر، و7 طائرات جناح ثابت من مواصفات وطراز وسعات مختلفة تناسب اختلاف الأنشطة ومتطلبات العملاء.

وذكر يحيى حسين أنه سيتم تشغيل أول رحلة من خط خدمات البترول الجوية المنتظم بصفة أسبوعية إلى العقبة بالأردن بداية من ٥ أبريل المقبل، ويتم حالياً دراسة تسييرها مرتين أسبوعيا وفقا لجدوى التشغيل.

كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بتروجت لنقل العاملين إلى مشروعاتها الخارجية بالسعودية وسلطنة عمان، وكذلك المشاركة في الخدمات التي يقدمها قطاع البترول للمشروعات القومية.

وأوضح حسين أنه يتم حالياً الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمزاولة نشاط الغسيل الميكانيكي لأبراج الكهرباء باستخدام الهليكوبتر بعد أن حصلت على التراخيص المطلوبة لذلك في إطار الأنشطة التي يقدمها قطاع البترول لخدمة المشروعات الاقتصادية بالدولة.

وأضاف أن الحصول على عضوية الاتحاد الدولى للطيران "IATA" مكنت الشركة من القدرة على تشغيل رحلات الخط المنتظم وهو ما يفتح آفاقا جديدة للعمل، مشيرا إلى المشاركة بمؤتمر مستقبل لبنان خلال أبريل من العام الماضي والخاص بالإعداد لأعمال البحث عن الغاز بالمياه الإقليمية اللبنانية "وعليه فإنه يتم دراسة تكوين كيان قانونى للمشاركة بالمناقصات هناك".

واستعرض يحيى حسين، خلال الجمعية، المهمة الأساسية وأهداف الشركة خلال الفترة القادمة، والتي تتلخص في الالتزام بتوفير جميع متطلبات قطاع البترول من أنواع الطائرات المختلفة، وتوفير وإضافة الطرازات المناسبة التي تحقق أفضل تشغيل اقتصادي وبالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المناسب.

كما تتضمن هذه المهام والأهداف توفير البيئة المناسبة للتشغيل من ناحية البنية الأساسية والخدمات المكملة لها التي تناسب أعلى معايير السلامة والجودة ومعايير الشركات العالمية، والعمل على زيادة الأنشطة خارج مصر في الدول المحيطة، بحسب البيان.

وقال يحيى حسين إنه يتم حالياً تطوير عناصر الأداء في عدة محاور منها المحور الاقتصادي عن طريق تطوير تقييم تكاليفها مقارنة بما يماثلها، والعمل على تخفيضها والاعتماد على الموارد المحلية بقدر الإمكان، وزيادة كفاءة التشغيل وخفض التكاليف لتعظيم العائدات.

وأضاف أن الشركة تعمل أيضا على تطوير الكوادر الشابة ودمجهم مع الخبرات الموجودة للاستفادة منهم وتأهيلهم علمياً، والعمل على تخفيض معدل الأعمار في جميع مجالات التخصص.

كما أشار حسين إلى الاهتمام بالمحور البيئي بتطبيق المعايير الحديثة في جميع الأعمال اليومية التي تتطابق مع القوانين الدولية التي تحافظ على البيئة وتحمي الموارد، كما تولي الشركة أهمية بالغة بالمشاركة المجتمعية، حيث تم تخصيص جزء من عائداتها لتدعيم منظومة العلاج الطبي، كما تنظم رحلات أسبوعية بأسعار اقتصادية لمحافظة الوادي الجديد لتشجيع المستثمرين وتسهيل عمليات الانتقال.