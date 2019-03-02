الشرقية للدخان.. كيف تستقبل البورصة أول الطروحات الحكومية؟

كتبت- شيماء حفظي:

تبدأ شركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام، غدًا الأحد، تلقي أوامر الطرح العام لبيع حصة من أسهمها في البورصة، بعدما أعلنت تغطية الطرح الخاص على جزء من الأسهم أمس.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أمس، تغطية الطرح الخاص لبيع 4.275% من أسهم الشركة 1.8 مرة بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، على أن يتم بيع نحو 0.225% من أسهم الشركة في الطرح العام، الذي يبدأ غدًا الأحد، وينتهي الثلاثاء المقبل.

وقال محللون بسوق المال، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يشهد سهم الشركة الشرقية للدخان حركة تداولات كبيرة خلال جلسة الأحد في البورصة، لكنهم توقعوا ألا يؤثر الطرح على أداء السوق بشكل كبير، نظرًا لطريقة تنفيذ الطرح.

وانتقد عدد من المحللين والمستثمرين تنفيذ طرح الشرقية للدخان، وهي أول شركة في برنامج الطروحات الحكومية، ووصف المحللون عملية تنفيذ الطرح بـالسرية، حيث تم الإعلان عنه بعد تنفيذ عملية الطرح الخاص.

والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إنه من المتوقع أن يشهد سعر سهم الشركة الشرقية للدخان خلال جلسة الغد، ليقترب من 17 جنيهًا وهي سعر الطرح، لكن لن يكون لذلك تأثير كبير على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة لأنه ليس طرح أولي، كما أن نسبة الأسهم المطروحة للطرح العام قليلة جدًا.

وكان سعر سهم الشرقية للدخان، أغلق يوم الخميس الماضي، على سعر تداول نحو 16.69 جنيه للسهم الواحد، أي أقل بنحو 3% من سعر تنفيذ الطرح الخاص.

وتتوقع الحكومة، تحقيق حصيلة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه من بيع 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، بحسب تصريح وزير قطاع الأعمال لمصراوي.

وأضاف زكريا لمصراوي أن تنفيذ عملية الطرح من خلال الطرح الخاص بشكل أشبه بـ "الصفقة" وليس الاكتتاب يعكس صورة سلبية عن البورصة، ويقلل من ثقة المستثمرين الأفراد في سوق المال وذلك عكس أهداف برنامج الطروحات، خاصة وأنه كان خبرا "مفاجئًا" ويضع علامات استفهام حول آلية الإفصاح في البورصة.

واتفق توني كمال خبير أسواق المال، في أن تنفيذ طرح الشرقية للدخان، لن يؤثر على أداء البورصة غدًا، مشيرًا إلى أن "سهم الشرقية للدخان ليس له وزن نسبي كبير مثل بعض الأسهم القيادية مثل سهم البنك التجاري الدولي، لكن سعر السهم نفسه سيرتفع خلال جلسة الغد".

وقال كمال، لمصراوي، إنه على الرغم من "مفاجأة وسرية" تنفيذ طرح الشرقية للدخان، فإن آلية الطرح الخاص أو المستثمر الاستراتيجي كانت الطريقة لأمثل لتحقيق هدف الحكومة بـ "توفير سيولة" معينة من بيع حصة من الشركة خاصة وأن نسبة هذا الطرح قليلة.

وأضاف كمال، أن الحكومة عجلت في تنفيذ الطرح، تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الذي تأخر كثيرًا منذ إعلانه.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.

وبتنفيذ طرح الشرقية للدخان، تكون الحكومة بدأت تنفيذ برنامج الطروحات بعد عام من إعلانه حيث أعلنت في مارس الماضي طرح حصص من 23 شركة وبنكًا في البورصة، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ الطرح في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها قررت تأجيل التنفيذ بسبب أزمة الأسواق الناشئة وتراجع أسعار الأسهم في البورصة.

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