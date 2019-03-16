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    الاتصالات: 6.6 مليون مستخدم للإنترنت الثابت ADSL بنهاية يناير الماضي

    03:08 م السبت 16 مارس 2019
    الاتصالات: 6.6 مليون مستخدم للإنترنت الثابت ADSL بنهاية يناير الماضي

    كابل إنترنت ثابت

    كتب- محمد علاء الدين:

    جذب سوق الإنترنت الثابت ADSL نحو 100 ألف عميل جديد خلال شهر يناير الماضي ليرتفع إجمالي عدد مستخدمي ADSL إلى 6.6 مليون عميل مقارنة بـ 6.5 مليون عميل في شهر ديسبمر الماضي، وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات المنشورة على موقع الوزارة اليوم السبت.

    وتسيطر المصرية للاتصالات على نحو 5 ملايين عميل من مستخدمي الإنترنت ADSL فيما تتقاسم شركات "فودافون - أورنج - اتصالات - نور" المتبقي من عدد العملاء المقدر عددهم بـ 1.6 مليون عميل.

    يذكر أن سوق الانترنت الثابت قد جذب نحو 130 ألف مشترك جديد ليرتفع إجمالي عدد المستخدمين إلى 6.5 مليون مشترك.

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