معيط: موافقة صندوق النقد على الشريحة الخامسة من القرض رسالة إيجابية

كتب-عبدالقادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر، يعطي رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق الخارجية، والمستثمرين المحليين والأجانب "وأنا نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف أن المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه أمس أشاد بما حققته مصر، مشيرا إلى أنه "لو الصندوق مش شايف إن اقتصاد مصر يسير بشكل صحيح لم يكن سيوافق على الشريحة الخامسة.. لإنه ميقدرش يخدع العالم".

وقال إن العلاقة مع صندوق النقد لا تمنع أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، وإن تأخر إقرار صرف الشريحة الخامسة عن الموعد الذي كان متوقعا في ديسمبر 2018، كان من أجل الاتفاق على بعض الأمور الفنية الخاصة بتقرير الصندوق عن مصر.

"كان في محادثات مع الصندوق للاتفاق على بعض الأمور الفنية وتفسير بعض العبارات في التقرير الذي سيرفع لمجلس الصندوق.. وهذا وضع طبيعي".

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر حصلت على اشادة مستحقة من صندوق النقد.

وأضاف "فخورين جدا بنا قمنا به في مصر.. ودول قليلة إللي قدرت تعمل برنامج بهذا الشكل وتنفذه دون توقف أو تأخير".

وقال كجوك، إن مصر أنجزت ما يتراوح بين 95 أو 97% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة ستواصل الإصلاح الهيكلي للاقتصاد من أجل زيادة تنافسية مصر وتحسين مناخ الأعمال.