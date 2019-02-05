بعد الشريحة الخامسة.. كم يتبقى لمصر من قرض صندوق النقد الدولي؟

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة تبلغ ملياري دولار.

وقال الصندوق في بيان صحفي أمس إن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي بموجبها وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار.

وكانت مصر اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وتوقع محمد معيط، وزير المالية، في تصريح لمصراوي، أن تصل الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر قبل نهاية الأسبوع الجاري.

كم يتبقى لمصر من قرض الصندوق؟

ومنذ اتفاق مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار، صرفت 4 شرائح من القرض حتى الآن وفي انتظار وصول الشريحة الخامسة.

وكانت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، وبلغت الشريحة الثانية 1.25 مليار دولار صرفتها مصر في يوليو 2017، ثم في ديسمبر 2017 صرفت الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار، ثم الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار في يونيو 2018.

وبموافقة الصندوق أمس على صرف الشريحة الخامسة بملياري دولار سيرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 10 مليارات دولار ويتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار.

ولكي تحصل مصر على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار، سيكون عليها اجتياز تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.

وبدأت مصر منذ الاتفاق مع الصندوق في 2016، تنفيذ البرنامج بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسيت بيئة الأعمال والاستثمار.

ومن المقرر أن تنتهي مصر من برنامج الإصلاح الذي تنفذه مع صندوق النقد خلال العام الجاري، وقال وزير المالية في تصريحات لوكالة بلومبرج في نوفمبر الماضي إن مصر لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد بعد انتهاء برنامجها الحالي.

وأضاف: "نحن الآن في وضع لا نعتقد فيه أننا سنحتاج تمويلًا إضافيًا من الصندوق".

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