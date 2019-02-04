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    التضخم في تركيا يرتفع إلى 20.3% خلال شهر يناير

    10:52 ص الإثنين 04 فبراير 2019
    التضخم في تركيا يرتفع إلى 20.3% خلال شهر يناير

    سوق بتركيا

    القاهرة- وكالات:

    أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر يناير الماضي إلى 20.35% على أساس سنوي ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29% في ظل صعود أسعار الغذاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

    وبلغ معدل التضخم 1.06% مقارنة مع الشهر السابق في يناير، وفقًا لوكالة رويترز.

    ويشهد التضخم انحسارا منذ سجل ذروة 15 عاما فوق 25% في أكتوبر لكن أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر البالغة 20.3%.

    وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.45% عن الشهر السابق في يناير لتبلغ الزيادة السنوية 32.93%.

    التضخم في تركيا تركيا أسعار الغذاء سوء الأحوال الجوية

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