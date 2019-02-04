التضخم في تركيا يرتفع إلى 20.3% خلال شهر يناير
القاهرة- وكالات:
أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر يناير الماضي إلى 20.35% على أساس سنوي ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29% في ظل صعود أسعار الغذاء بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبلغ معدل التضخم 1.06% مقارنة مع الشهر السابق في يناير، وفقًا لوكالة رويترز.
ويشهد التضخم انحسارا منذ سجل ذروة 15 عاما فوق 25% في أكتوبر لكن أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر البالغة 20.3%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.45% عن الشهر السابق في يناير لتبلغ الزيادة السنوية 32.93%.
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