"مايكروسوفت" تتعاون مع المصرية للاتصالات لإنشاء أول مركز بيانات لها بمصر

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية، عقود اتفاقية لإنشاء أول مركز بيانات لشركة مايكروسوفت في مصر، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

وقالت المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستقدم خدمات الربط إلى وداخل مصر لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء شبكة مايكروسوفت، كما سيساهم التعاون بين الشركتين في توسيع نطاق خدمات مايكروسوفت للسوق المصري، وكذلك انتشار الخدمات لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مصر تمضي لتصبح ممرا رقميا عالميا في ظل ما تمتلكه من مقومات متميزة، وموقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد الوزير التزام وزارته تجاه تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تقدر الوزارة الشراكات التي تمكن المؤسسات المحلية وتدفع تطور الأعمال في مصر.

وقال يوسف خالدي نائب رئيس شؤون شبكة أزور السحابية لدى مايكروسوفت، إن "هذه الخطوة من شأنها توسيع شبكة مايكروسوفت العالمية داخل مصر، وتحسين مستوى جودة الاتصال في كافة أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف خالدي، أن مايكروسوفت تستثمر باستمرار من أجل تحسين مستوى خدمة شبكتها العالمية، والتي تعمل بدورها على تمكين الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية من تحقيق التحول الرقمي المنشود.

وقال عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الاتفاقية تمثل إحدى أولى الخطوات لتحقيق خطة شركته الاستراتيجية للتحول الرقمي.