رئيس "دمياط للأثاث": 41 ورشة بدأت العمل داخل المدينة خلال فبراير

كتبت- دينا خالد:

قال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، لمصراوي، إن عدد الورش التي تسلمها أصحابها خلال شهر فبراير وبدأت العمل في المدينة بلغ 41 ورشة ليصل الإجمالي إلى 74 ورشة.

وأضاف بهاء الدين أن عدد الورش التي تسلمها أصحابها كان في مطلع الشهر الجاري 33 ورشة إلا أن العدد ارتفع خلال الشهر ليصل إلى 74 ورشة.

وأشار بهاء الدين، إلى أن الشركة باعت نحو 560 كراسة شروط في الطرح الثاني لبيع الورش في المدينة، والذي انتهى الخميس الماضي.

وأضاف بهاء الدين أن المتقدمين للحصول على ورش بالمدينة بدأوا التوافد على البنوك لسداد مقدم الحجز، لتأكيد جديتهم في الحصول على الورش.

"بدأنا خلال الطرح ثاني نظام جديد تكون فيه جدية الحجز عن طريق سحب كراسات الشروط وسداد المقدم وليس عن طريق كراسات الشروط فقط مثلما حدث في الطرح الأول"، بحسب بهاء الدين.

وتوقع بهاء الدين، أن يصل عدد المسددين لمقدم الحجز نحو 250 شخصًا حتى الآن.

وارتفع سعر المتر في الطرح الثاني بقيمة 150 جنيهًا، ليصل إلى 5950 جنيهًا للمتر مقابل 5800 جنيه للمتر في الطرح الأول.

وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بدمياط، وستكون هذه المدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، وتطرح الحكومة فيها ورش ووحدات للتصنيع.

وقال بهاء الدين، إن مساحات الورش المطروحة تتراوح بين 50 مترًا و100 متر للورشة الواحدة، وإنه يحق للمتقدم الحصول على أكثر من ورشة "بمضاعفات الـ 100 متر"، بحد أقصى 5 ورش للمتقدم الواحد.

وتقدم للشركة نحو 250 طلبًا للحصول على ورشة صغيرة ومتوسطة تتراوح مساحتها بين 50 مترًا و100 متر، خلال الطرح الأول، التزم منهم في السداد نحو 180 متقدمًا، ونحو 32 شخصًا من المتقدمين تسلموا ورشهم وبدأوا العمل بالفعل في المدينة، بحسب تصريح سابق لبهاء الدين.



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