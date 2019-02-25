بنك القاهرة ينشئ 3 مراكز متخصصة لدعم رواد الأعمال

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك أنشئ 3 مراكز متخصصة لدعم رواد الأعمال من خلال تقديم حزمة من الخدمات غير المالية "Business development Services" لتغطية المناطق الجغرافية ذات الأهمية النسبية في محافظات البحيرة، والمنوفية، وأسيوط.

وأضاف فايد أن تلك الوحدات تعمل على تحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبني أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بحسب بيان من بنك القاهرة اليوم الاثنين.

وذكر أن هذه الوحدات تستهدف أيضا تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب، ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً، وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا، والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعي، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.

وأشار فايد إلى رعاية البنك أحد حاضنات الأعمال "Business incubator" لمدة 5 سنوات بالمشاركة مع جامعة النيل تحت مسمى مركز بنك القاهرة للتميز في التصدير، بهدف دعم المجالس التصديرية في توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الدعم الفني والاستشارات المقدمة من المركز.

كما يستهدف هذا المركز تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز ممارسات تطوير المنتجات من خلال الاستفادة من منزل التصميم الموجودة ضمن جامعة النيل الأهلية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وفقا لفايد.

وارتفع عدد عملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنك القاهرة بحوالي 570 عميلًا جديدًا خلال عام 2018، بزيادة قيمتها 1.8 مليار جنيه في محفظة التمويل بنسبة نمو 80% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وفقا لطارق فايد.

وقال فايد إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد القومي لقدرتها على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة، وإن بنك القاهرة يمتلك من الخبرات ما يؤهله للتفوق محليًا وإقليميًا في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن البنك يعمل على تطوير وتصميم حلول وبرامج تمويلية اعتمادا على مفهوم سلاسل القيمة "Value Chain"، والتي تخاطب الفئات المختلفة من المشروعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة والداعمة للاقتصاد القومي من خلال التركيز على القطاعين الصناعي والزراعي.