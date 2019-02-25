مصلحة الضرائب: 5 أسابيع مهلة للممولين للتسجيل

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصلحة الضرائب، اليوم الاثنين في بيان صحفي، إنه يجب على الممولين سرعة التوجه للمأموريات المختصة واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير.

وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستعطي فرصة لمدة 5 أسابيع للتسجيل طواعية وعدم التسجيل يعد جريمة تهرب ضريبي.

وأضاف حسين أن المصلحة سوف تأخذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لاسترداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، وأن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وكانت المصلحة أعلنت إنهاء مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا، في مطلع الشهر الجاري، بعد ما أمهلت الممولين يومين للسداد بدون أي غرامات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة المستحقة.