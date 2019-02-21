هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر بعد قفزتها أمس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، لتفقد 7 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بمستواها أمس الأربعاء، وذلك عقب قفزتها أمس بقيمة 10 جنيهات في الجرام، وسط تذبذب تحركات الأسعار العالمية بعد وصولها لأعلى مستوى في 10 أشهر.

وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 650 جنيهًا مقابل 657 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 557 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 743 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وعالميًا، ظل الذهب، اليوم الخميس، دون ذروة عشرة أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة مع صعود الدولار، بعد أن جدد محضر أحدث اجتماع البنك المركزي الأمريكي توقعات رفع الفائدة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1339.88 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1346.73 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1342.8 دولار للأوقية.