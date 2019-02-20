بالم هيلز للتعمير تقرر تصفية شركة تابعة لها في دبي

كتبت- شيماء حفظي:

قرر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إنهاء تسجيل شركة بالم هيلز إنترناشيونال "DMCC" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة , وتصفيتها، وفقًا لمحضر اجتماع المجلس المرسل للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في محضر اجتماع مجلس الإدارة، إنها قررت تعيين شركة AI Jeroudy Accounting& Auditing، كمصفي خلال عملية تصفية "DMCC" وإنهاء الترخيص.

ولم تذكر الشركة سبب التصفية، ولم يتسن لمصراوي التواصل مع مسؤولي الشركة لمعرفة الأسباب.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.