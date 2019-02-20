  • عاجل:السبت.. قطع المياه عن 13 منطقة في القاهرة 18 ساعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    بالم هيلز للتعمير تقرر تصفية شركة تابعة لها في دبي

    02:19 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    بالم هيلز للتعمير تقرر تصفية شركة تابعة لها في دبي

    بالم هيلز للتعمير

    كتبت- شيماء حفظي:

    قرر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إنهاء تسجيل شركة بالم هيلز إنترناشيونال "DMCC" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة , وتصفيتها، وفقًا لمحضر اجتماع المجلس المرسل للبورصة اليوم الأربعاء.

    وقالت الشركة في محضر اجتماع مجلس الإدارة، إنها قررت تعيين شركة AI Jeroudy Accounting& Auditing، كمصفي خلال عملية تصفية "DMCC" وإنهاء الترخيص.

    ولم تذكر الشركة سبب التصفية، ولم يتسن لمصراوي التواصل مع مسؤولي الشركة لمعرفة الأسباب.

    وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.

    بالم هيلز للتعمير دبي DMCC

    الخبر التالى:

    عامر جروب تطرح مشروع "بورتو جراولة" بمطروح قريبا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان