التضامن: اليوم.. إطلاق مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات

كتبت- ياسمين سليم:

تطلق وزارتا التضامن الاجتماعي والاتصالات، اليوم الثلاثاء، مبادرة "وظيفة تك"، تحت شعار (تعلم الآن وادفع غدا ).

وقالت غادة والي وزيرة التضامن، في بيان اليوم، إن برنامج وظيفة تك هو تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة، ووزارة الاتصالات بهدف زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

واضافت والي، أنه في ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي.

وتتراوح مدة التدريب ثلاثة أشهر، على أن يقوم البنك بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض و يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، بحسب البيان.

وسيتم سداد القروض على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله، وفقا لوالي.

وتتراوح تكلفة التدريب للمتدرب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و 40 ألف جنيه، فيما يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه.

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