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    وزارة المالية تبدأ تلقي عروض طرح سندات دولية بالدولار

    12:04 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    وزارة المالية تبدأ تلقي عروض طرح سندات دولية بالدولار

    وزارة المالية

    القاهرة- مصراوي:

    قال محمد معيط، وزير المالية، لوكالة رويترز إن مصر بدأت اليوم الثلاثاء تلقي العروض في طرح سندات دولارية على أن يتم غلق باب العروض في وقت لاحق اليوم.

    ونشرت مصر في بورصة لوكسمبورج أمس نشرة طرح سندات الدولارية المقرر طرحها بدون أن تحدد القيمة المقرر طرحها.

    ولم يذكر معيط مزيد من التفاصيل بشأن قيمة الطرح لرويترز وقال "سنرى العروض".

    كانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

    وأضاف معيط "نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة... بدأنا منذ الصباح وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم حتى وقت لاحق خلال اليوم.. الطرح بالدولار".

    كان معيط أبلغ رويترز في يناير الماضي أن مصر تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

    وزارة المالية محمد معيط أسعار الدولار بورصة لوكسمبورج السندات الدولية

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