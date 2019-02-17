بي تك تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام الجاري

كتبت - منال المصري:

قال محمود خطاب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، إن السوق المصرية واعد ويمتلك كل المقومات الجاذبة للاستثمار.

وأضاف خطاب في بيان صحفي اليوم: "تجاوزت استثماراتنا في عام 2018 الـ 200 مليون جنيه وشهد حجم المبيعات نمواً بنسبة 26%".

وكشف خطاب عن نية الشركة ضخ استثمارات بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام الجاري.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة بي تك أن تشهد مبيعات الشركة أونلاين نمواً بنسبة 75% خلال العام الجاري.

كما تستهدف بي تك خلال عام 2019 إطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة المنزلية الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية "الترا" والتي لاقت قبولًا وإقبالًا لدى العديد من عملاء الشركة في مختلف محافظات مصر.

وبحسب البيان الصحفي تواصل بي تك التوسع في تقديم خدمات التقسيط، سواء بالطرق التقليدية أو عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق "بي تك" للهواتف الذكية.

وتنتشر سلاسل محلات بي تك في 24 محافظة و 28 مدينة ومن المخطط زيادة المساحة البيعية لـ 62 ألف متر ليصبح عدد فروع بى تك 86 فرعًا بنهاية 2019.