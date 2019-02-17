"غرفة التكنولوجيا" تعقد الدورة الخامسة لمؤتمر أمن المعلومات مارس المقبل

كتب- محمد علاء الدين :

تنظم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT مؤتمر أمن المعلومات الخامس على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السادس وطن رقمي 2019، الذي ينعقد في الفترة 4-6 مارس المقبل .

وقالت العرفة في بيان اليوم الأحد، إن المؤتمر يستهدف في دورته الخامسة تطوير استراتيجية شاملة متكاملة لصناعة أمن المعلومات وحماية البيانات في مصر، على أن تتضمن سياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة وحمايتها من الاعتداء أو من المخاطر التي تهددها باعتبارها ذات قيمة استراتيجية، وتحديد ملامح بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وتداول المعلومات.

كما يهدف المؤتمر إلى تحديد أفضل الممارسات الفعّالة التي تساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك أمن المعلومات، وتعزيز الوعي حول أهمية أمن المعلومات، من أجل ضمان ثقافة إلكترونية آمنة ومجتمع معلوماتي آمن وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والموظفين العاملين لديها والمتعاملين معها، بحسب ما ذكره البيان.

وقال عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT "إننا نعي تمامًا أهمية رصد المخاطر المرتبطة بالمتغيرات المتلاحقة في قطاع الأعمال وارتباطها باتجاهات الحكومة بشأن تعزيز التحول الرقمي لتتماشى مع رؤية الدولة ومكانتها الرائدة عربياً وإقليمياً"

واضاف أن الدورة الخامسة من فعاليات المؤتمر ستركز على تحديد ملامح الرؤية المتكاملة للتأمين متعدد المراحل بدأ من تأمين البنية التحتية والتطبيقات إضافة إلى الحوكمة وإدارة مخاطر ونظم المعلومات وحتى توعية المستخدمين ونقل المعرفة في الممارسات الآمنه لحماية البيانات.

وقال إن المؤتمر سيعزز من خلال مشاركة نخبة من الخبراء ورجال الدولة والصناعة وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية تأثير الرؤية الذكية على الأمن القومي.

وأضاف أن "مصر الآن تخضع للعديد من الالتزامات والقوانين المختلفة التي لم تكن موجودة سابقا نتيجة لإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة الخاصة بحماية الخصوصية بالاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم GDPR، إضافة إلى مشروع القانون المصري لحماية البيانات الشخصية الذي من المنتظر عرضه قريبا على البرلمان المصري، والطفرة الكبيرة خلال السنوات الأخيرة في تعديل واستحداث حزمة التشريعات الخاصة بأمن وتداول وخصوصية المعلومات".

يذكر أن المؤتمر لهذا العام سيستضيف العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي ستبحث تأثير اتجاه الدولة للتحول الرقمي والخدمات الذكية على التقنيات المالية ونماذج التأمين المثلى والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى حوكمة الأنظمة التي تعد داعم رئيسي لمنظومة التحول الرقمي، والطب الشرعي المعلوماتي والأدلة الرقمية، بالإضافة إلى المخاطر الناشئة عن التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين وأنظمة المدن الذكية، بحسب البيان.