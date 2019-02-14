البنك المركزي يفاجئ السوق ويُخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

كتبت - منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، في خطوة مفاجئة، مخالفا توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

وقال المركزي في بيان، إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

وكانت أغلب بنوك الاستثمار والمحللون يتوقعون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وهو الاجتماع الأول لها في 2019، وذلك بعد أن عادت معدلات التضخم للارتفاع في يناير الماضي.

وطوال العام الماضي لم يخفض المركزي أسعار الفائدة سوى 2%، وكان قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي في أخر 6 اجتماعات منذ مايو 2018 هو تثبيت سعر الفائدة، قبل أن تخفضها اليوم 1% دفعة واحدة.