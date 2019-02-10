11.5 مليار دولار قيمة الصادرات البرازيلية للعالم العربي خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن قيمة الصادرات البرازيلية للعالم العربي خلال العام الماضي بلغت نحو 11.48 مليار دولار، وهو مؤشر قوي على علاقات البرازيل التجارية مع دول المنطقة، بحسب بيان اليوم الأحد.

وسجلت الصادرات البرازيلية إلى الإمارات نحو ملياري دولار ومصر نحو 2.13 مليار دولار والمملكة العربية السعودية نحو2.1 مليار دولار والكويت نحو 227 مليون دولار.

وشملت قائمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية في عام 2018 منتجات مختلفة أبرزها، خامات الحديد ومركزاتها والذرة واللحوم البقرية وأكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الألومنيوم وقصب السكر وسكر البنجر والسكروز النقي كيمائياً، فضلاً عن اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى السيارات والمركبات الأخرى المخصصة للركاب.

وقال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، في البيان إن الإحصائيات الأخيرة للعام الماضي تعكس متانة العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل.

وتوقع حنون، أن تسجل الصادرات البرازيلية ارتفاعاً ونمواً مطرداً في عام 2019، مدعومةً بالطلب القوي على المنتجات البرازيلية في الدول العربية.