زيادة 11 جنيهًا للجرام.. قفزة في أسعار الذهب خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الماضي، ليقفز سعر الجرام الواحد بنحو 11 جنيهًا، مع ارتفاع سعر الخام عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبةو الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 651 جنيهًا مقابل 640 جنيهًا الجمعة الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر، بسبب الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن خلال تعاملات اليوم الجمعة، اتجهت أسعار المعدن إلى الانخفاض، وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.