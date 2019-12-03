شركة "gateworx" تطرح منتجا جديدا للحماية الإلكترونية خلال معرض "كايرو آي سي تي"

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة "gateworx" المتخصصة في الحماية الرقمية، إنها تشارك للمرة السادسة، في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (cairo ict 2019)؛ لتطرح أحدث منتجاتها في مجال الحماية الإليكترونية "sophos" لعملائها في مصر.

وأضاف الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات، تأتي في ظل الأهمية الكبيرة التي اكتسبها الحدث كملتقى لجميع العاملين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وقال محمد هارون، رئيس مجلس إدارة شركة "Gateworx"، إنه "نظرًا لتزايد تعقيد شبكات تكنولوجيا المعلومات، فإننا نركز على الحفاظ على أمان تكنولوجيا المعلومات، خاصة أن استراتيجية الأمان المناسبة يجب أن تشمل الشبكات والأجهزة لجميع الأجهزة على أن يتم إدارتها بسهولة".

بدأت شركة "Sophos" إنتاج منتجات مكافحة الفيروسات والتشفير قبل 30 عامًا تقريبًا، وتساعد منتجاتها في تأمين الشبكات التي يستخدمها 100 مليون شخص في 150 دولة و100000 شركة حول العالم، بحسب البيان.

وأوضح "هارون" أن "Sophos" تعمل على أحدث التقنيات، إذ تحمي الشركات في جميع أنحاء العالم من التهديدات المعقدة والفيروسات والبريد العشوائي، عبر منتجات أمنية عالية الجودة للبرامج.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد يوم الأحد الماضي، افتتاح الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي تي» للمرة الرابعة على التوالي.

وتنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة سنوية، لعرض أحدث التكنولوجيا العالمية في مصر وخارجها، والاستفادة منها في شتى المجالات، في ظل الحضور المكثف من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الشركات العالمية في الملتقى الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستضيف المعرض هذا العام نخبة من المسؤولين والخبراء بالمجال الأمني؛ لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا فى منظومة التأمين الشخصي وتأمين المنشآت، بجانب مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العملاقة المتخصصة فى تطوير الحلول الأمنية التكنولوجية لعرض أحدث التقنيات العالمية والحلول المتكاملة فى مجال الأمن والحماية.