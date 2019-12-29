وقف خدمات تسجيل التأمينات الاجتماعية يومي الأربعاء والخميس

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن خدمات نظام المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة ستقتصر على خدمات الاستعلام فقط، دون تسجيل أي بيانات أو استمارات على نظام المعلومات خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد أن هذا يأتي نظراً لتنفيذ الهيئة البرامج والتطبيقات الآلية اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتباراً من أول يناير 2020.

وتبدأ هيئة التأمينات في تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد بداية من يناير المقبل.