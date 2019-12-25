إقبال ضعيف على الملابس الشتوية.. والتجار يتوقعون زيادة المبيعات مع "الكريسماس"

كتبت- شيرين صلاح:

قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة القاهرة التجارية، إن محلات بيع الملابس الشتوية تشهد إقبالا ضعيفا من الزابائن منذ بداية موسم الشتاء، "ربما أقل من العام الماضي أيضا".

وأضاف الزنانيري، في تصريحات لمصراوي، أن الإقبال على شراء الملابس مع بداية موسم الشتاء أقل من المتوسط مقارنة بالعام الماضي.

وقال إن مبيعات الملابس تتراجع كل عام مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وتفضيلهم الإنقاق على المصروفات الأساسية التي لابد منها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس أن نسبة إقبال المواطنين على شراء الملابس الشتوية، قد ترتفع خلال الأيام المقبلة خاصة مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة وأعياد الميلاد.

وقال زنانيري، إن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 10% مع بداية موسم الشتاء مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأوضح الزنانيري، أن هذه الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الكهرباء والمياه وكذلك أجور العمالة التي ارتفعت نتيجة لزيادة أسعار المواصلات، ستؤثر جميعها على أسعار الملابس الشتوية على الرغم من انخفاض أسعار الدولار.