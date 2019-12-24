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أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع توقعات تخفيض المخزون الأمريكي مرة أخرى

11:08 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع توقعات تخفيض المخزون الأمريكي مرة أخرى

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف قبل عيد الميلاد، بعد قول وزير الطاقة الروسي إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر، بحسب وكالة رويترز.

ويتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 66.51 دولار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة أمس الاثنين، إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".

وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول سيستمر طالما تحتاجه السوق.

واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في نوفمبر الماضي على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017.

وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

وقال بيورنر تونهوجن رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي، في مذكرة، إن أوبك تحتاج لفعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام.

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