أسعار النفط تهبط بنهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، لكن كلا خامي القياس حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط انحسار توترات التجارة الأمريكية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6%، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4%، وفقًا لوكالة رويترز.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21%، وبمكاسب نحو 0.6% على مدار الأسبوع.

وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، ”(التركيز) ما زال منصبا على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأمريكية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع.“

كانت الصين أعلنت يوم الخميس قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في يناير كانون الثاني.