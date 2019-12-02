مسؤول بماستر كارد: توقعات بارتفاع حجم الاقتراض الرقمي لـ 3.7 تريليون دولار في 5 سنوات

كتب- علاء حجاج:

قال مجدي حسن، المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد، خلال فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني «بافكس»، والذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر "كايرو آي سي تي" إن حجم الاقتراض الرقمي على مستوى العالم سيرتفع لنحو 3.7 تريليون دولار خلال 5 سنوات من الآن.

واستعرض حسن تجربة بعض شركات النقل العالمية، التي اعتمدت على الحلول الخاصة بماستر كار حول لتطوير أعمالها.

وأضاف أن الشكل الحالي لسوق التكنولوجيا المالية اختلف عن الوقت السابق، حيث دخلت عدد من الشركات مثل شركات التكنولوجيا المالية وحتى شركات الزراعة.

وأكد المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد أن النمو المستمر يحتاج نموًا في منصة الشمول المالي، داعيًا شركات التكنولوجيا المالية للتعاون مع ماستر كارد، التي أصبحت تغير في طريقة عملها لتشمل طبقات مختلفة تساعد الشركات على إتاحة خدماتها عبر منصة ماستر كارد.

وقال إن ماستر كارد بحلولها المختلفة مثلت نموذجًا هائلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بداية من بطاقات الرواتب، التي أطلقتها في 2010 بالتعاون مع الحكومة المصرية.