يرشد الاستهلاك.. الكشف عن عداد مياه ذكي بمكونات مصرية بكايرو آي سي تي

كتب- علاء حجاج:

استعرضت شركة تكنو ميديا جروب "تي أم جي" العاملة في مجال العدادات الذكية مسبقة الدفع خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي تي" عداد مياه ذكي بمكونات محلية، يساهم في توفير المياه وترشيد استهلاكها من خلال تكنولوجيا متطورة تنفذها الشركة.

وقال محمد عويضة، رئيس مجلس إدارة شركة تكنو ميديا جروب TMG, إن العداد الذكي الخاص بالشركة مصنوع بمكونات مصرية 100%، رغم التكنولوجيات المتقدمة المستخدمة به والتي تم إنتاجها بالتعاون مع أورنج مصر.

وأضاف أن البرنامج الذي يعمل به العداد "Back End" قادر على اكتشاف مكان تسريب المياه إن حدث وإرسال إنذار إلى وحدة التحكم بعد دقيقة واحدة من حدوثه.

وأوضح عويضة أنه من بين مميزات العداد، إمكانية متابعة عمله لحظة بلحظة عن بعد سواء من قبل شركة المياه أو مالك الوحدة السكنية نفسه، حتى لو كان خارج مصر.

وقال عويضة إن التكنولوجيا المستخدمة به قادرة على كشف أي سرقه للمياه في لحظتها وتوجيه إنذار بذلك إلى وحدة التحكم كما أنه يضمن تحصيل قيمة استهلاك المياه مقدما.

وتأسست شركة تكنوميديا جروب عام 1992 كواحدة من الشركات العاملة في تكنولوجيا القياس والتحكم من خلال تعاونها مع كبرى الشركات في هذا المجال على مستوى العالم .