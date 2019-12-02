أوبر تطلق خاصية التحقق من سلامة الرحلة والإبلاغ عن التمييز العنصري

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أوبر، اليوم الاثنين، إطلاق أحدث خاصية لها وهي التحقق من سلامة الرحلة - RideCheck لجميع الركاب والسائقين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت أوبر، في بيان، إن الخاصية كجزء من التزام أوبر المستمر بتوفير رحلات آمنة وموثوقة لمستخدميها عالميا.

وتقوم الخاصية الجديدة بالكشف عن أي حدث خارج عن المألوف في سير الرحلة، مثل فترة توقف طويلة أو غير متوقعة، والتي قد تشير إلى احتمالية حدوث عطل، ومن ثم تقوم الخاصية بشكل استباقي بعرض أدوات على التطبيق من شأنها معاونة الركاب والسائقين على التصرف وطلب المساعدة.

وقالت الشركة، إنه تم تطوير خاصية التحقق من سلامة الرحلة - RideCheck لتقوم أوتوماتيكيا بالتواصل مع الراكب والسائق الشريك لتقديم العون ودعمهم بوسائل السلامة كي يحصلوا على المساعدة التي يحتاجونها.

ومن المتوقع أن تشجع هذه الخاصية المستخدمين على مشاركة تعليقاتهم على الرحلات، وبالتالي استمرار رفع معدلات الأمان وتحسين الخدمات التي تقدمها المنصة كي تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

وقال أحمد حمودة، المدير العام لـ "أوبر" في مصر: "في شركة أوبر، نؤمن بقوة التكنولوجيا وقدرتها على تحسين وتطوير الخدمة المقدمة. فنحن نعتمد على تقنيتنا التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق السلامة الشخصية، كما تلعب خاصية التحقق من سلامة الرحلة - RideCheck دوراً في تذكير كل من السائق والراكب في مصر أننا نرعاهم."

وأضاف: "نشجع دوماً مستخدمينا على مشاركة تجربتهم بإرسال التقارير عقب انتهاء الرحلة ونتمنى أن تساعدنا هذه الخاصية الجديدة على مواصلة تحسين معدلات الأمن والسلامة على منصة أوبر."

كذلك تم إضافة "زر التمييز العنصري" داخل التطبيق ضمن مبادرات الأمن والسلامة في أوبر، و تسمح هذه الخاصية بالإبلاغ عن أي وقائع تمييز قد تواجه الركاب أو السائقين بضغطة زر. ويأتي ذلك في إطار سياسة أوبر الواضحة والصارمة تجاه قضايا التمييز العنصري، ولذلك فإن الهدف من هذه الخاصية هو توفير مزيد من الدقة عند الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع.