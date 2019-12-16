قناة السويس للحاويات توقع اتفاقية عمل جماعي مع نقابة العاملين

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة قناة السويس الحاويات اتفاقية عمل جماعي بين إدارة الشركة والمجلس النقابي للعاملين بها يوم الاثنين، تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وشهد التوقيع كل من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ولارس فان كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس الحاويات.

وقال لارس فانج كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس الحاويات، إن الشركة تحرص على توفير المناخ الأنسب لكافة العاملين بالشركة من خلال الاتفاقية لتحقيق الأهداف التي تسعى دوماً لها لتستمر مسيرة الشركة ومنظومة العمل.

وأضاف أن الاتفاقية تسهم في وضع أسس وضوابط تحكم تنظيم الحقوق والواجبات للعمال والشركة ضماناً لسير العمل على أكمل وجه.

وقال هاني النادي: " دائماً ما يجمعنا تعاون وثيق مع الحكومة المصرية يتمثل في توافق رؤى الشركة مع استراتيجيات الدولة على مر عقد ونصف العقد من الزمان، حيث سبق وأن أبرمت شركة قناة السويس لتداول الحاويات اتفاقية العمل الجماعي بين إدارة الشركة والمجلس النقابي للعاملين تحت مظلة وإشراف وزارة القوى العاملة عام 2017، حرصاً منها على تحقيق الاستدامة لتكون ضمن أحد أهم الركائز لتحقيق رؤية مصر 2030".

وأشار كرستينسن، إلى أن الشركة تتعاون مع الحكومة على عدة محاور لاستعادة القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية وخاصة لما تشهده شرق بورسعيد من أعمال تنمية من أرصفة بحرية ومناطق صناعية ولوجستية بالإضافة الى افتتاح أنفاق بورسعيد لتكون القيمة المضافة الحقيقية لصالح الاقتصاد القومي المصري.