"إنديفور" تتفق مع "سنتامين" على تقييم جدوى الإندماج

القاهرة- وكالات:

قالت شركة إنديفور، اليوم الاثنين، إنها اتفقت مع سنتامين على تقييم جدوى الاندماج بعد اجتماع في مطلع الأسبوع بين كبار المديرين في شركتي التنقيب عن الذهب، بحسب وكالة رويترز.

وتسعي إنديفور الكندية، المدرجة في تورنتو، والتي تتركز أنشطتها في غرب إفريقيا، للسيطرة على أصول سنتامين بما في ذلك منجم السكري ومشروع كليوباترا في مصر، فضلا عن مشروعات تنقيب في غرب إفريقيا.

وفي مطلع الشهر، رفضت سنتامين عرضا من إنديفور بقيمة 1.47 مليار جنيه استرليني (1.89 مليار دولار) قائلة إنه لا يمنح مساهميها قيمة كافية.

واجتمع الرئيس التنفيذي لإنديفور ورئيس مجلس إدارة سنتامين في بيرث باستراليا يوم السبت واتفقا علي تبادل إجراء الفحص الفني.

وقالت إنديفور في بيان "الهدف... هو السماح لكل شركة بالتعرف أكثر على أصول الشركة الأخرى".

وتعتبر شركة لامانشا، وهي مجموعة خاصة لتعدين الذهب، يرأسها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المساهم الرئيسي في إنديفور، التي تدير أربعة مناجم في إفريقيا.

وشهد العام المنصرم فورة في الصفقات بقطاع الذهب في ظل سعي الشركات لاستخلاص المزيد من القيمة من العمليات بعد سنوات من تراجع النشاط وانخفاض العوائد.