البنك الأهلي يوقع بروتوكولا مع إحدى شركات القابضة للأدوية لتمويل الصيدليات

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع شركة هولدي فارما للتسويق والتصدير، بهدف دعم الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة التي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.

ووقع البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ومحمد سعد عبد الصمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحضور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة.

وقال يحيى أبو الفتوح، إن البروتوكول يؤكد على التوجه الاستراتيجي للبنك في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية.

وأضاف أنه سيتم من خلال البروتوكول دراسة إمكانية توفير التمويل اللازم لشراء المستحضرات الدوائية والتجهيزات والمعدات الطبية والكيماويات التي توفرها شركة هولدي فارما للتسويق والتصدير، مع ضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

وتعد شركة هولدي فارما هي الذراع التسويقي والتجاري للشركة القابضة للأدوية والتي تتيح توفير التمويل اللازم لعملاء الشركة من الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة بعد استيفاء الشروط المقررة، بحسب أبو الفتوح

وذكر أبو الفتوح أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع، والتي من المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، وهو ما يؤكد اهتمام البنك بملف تلك المشروعات لما له من أثر إيجابي على تنفيذ خطط الدولة للتنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال رئيس شركة هولدي فارما، إن البروتوكول يعزز التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الطبية لعملائها من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل.

وأضاف أن عدد الصيدليات المتعاملة مع الشركات التابعة للشركة القابضة بلغ حوالي 30 ألف صيدلية، في حين بلغت مبيعات شركة الجمهورية التابعة للشركة القابضة من المعدات والتجهيزات الطبية 4.2 مليار جنيه.

وذكر أن الشركة تسعى إلى التوسع في نشاطها بالتعاون مع البنك الأهلي، حيث ترشح الشركة كافة الجهات والمشروعات الطبية المطلوب تمويلها بهدف دراسة طلبات التمويل، على أن تتولى الشركة توفير احتياجات تلك المشروعات من المستحضرات الطبية والكيماوية والتجهيزات والمعدات الطبية.

وقال رئيس الشركة القابضة للأدوية إن ما تتضمنه رؤية "مصر 2030" من دعم الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري، دفع الشركة القابضة للأدوية لوضع وتنفيذ خطة طموحة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها.

وأضاف أن البنك الأهلي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية في مصر وأكثرها دعما للمشروعات التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطن المصري، وعلى رأسها الصناعات الدوائية والتي تمنحها الدولة اهتماما كبيرا خاصة في ضوء خطط التنمية.

وذكر ممدوح عافية أن البنك يراعي الطبيعة الخاصة لأي من المشروعات التي يقوم بتمويلها ومنها المشروعات الطبية، حيث تتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع احتياجات هذه المشروعات، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.