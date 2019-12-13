باقات السرعات عالية.. ماذا يتغير في الإنترنت الأرضي بمصر خلال 2020؟

كتبت- شيماء حفظي:

تبدأ شركة المصرية للاتصالات بداية من العام المقبل 2020، تطبيق باقات إنترنت جديدة بسرعات وسعات مرتفعة، بشكل إجباري، على العملاء المشتركين في باقات الإنترنت الأرضي.

وعلى الرغم من أن باقات الإنترنت الأرضي ذات السرعات الجديدة بدأ تطبيقها اختياريًا منذ يوليو الماضي، لكن سيتم تحويلها إجباريا منذ بداية العام المقبل، وهذا يعني إنترنت أسرع وسعات تحميل أكبر مقابل زيادة سعرية بسيطة للباقات.

وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن السرعات الجديدة للإنترنت الأرضي ارتفع الحد الأدنى لها من 5 ميجابت في الباقات القديمة، إلى 30 ميجابت في الباقات الجديدة.

وبدأت المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في مصر، أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، في أواخر سبتمبر 2017، وتمتلك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وخلال العام الماضي، حققت شركة المصرية للاتصالات زيادة في قاعدة مشتركيها في الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 29% كما ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت 10%، وفقا لبيان سابق للشركة.

ويبلغ إجمالي عدد مشتركي خدمات الإنترنت الثابت في مصر نحو 7.1 مليون مواطن، حتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت شركة فودافون مصر أعلنت خطط أسعار جديدة لباقات إنترنت ADSL بسرعات عالية ومنافسة، تبدأ من 120 جنيهًا بسعة تصل لـ30 ميجابت وسعة تحميل 140 جيجا بايت.

وتسعى الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت المنزلي؛ لإضافة مزيد من باقات الإنترنت فائق السرعة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بعد تحديث البنية التحتية للشركة، التي تقدم خدمات الدعم الفني للشركات الأخرى.

وتتضمن الباقات الجديدة: "باقة سوبر" بسرعة 30 ميجابت، وسعة التحميل 140 جيجا بايت مقابل 120 جنيهًا، أو سرعة 30 ميجابت بسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل 210 جنيهات، أو بسرعة 30 ميجابت وسعة التحميل 600 جيجا بايت مقابل سعر الباقة 500 جنيه.

كما تتضمن "باقة ميجا" بسرعة 70 ميجابت وسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل سعر 310 جنيهات.

أما الباقة الثالثة، هي "باقة ألترا" وتكون بسرعة 100 ميجابت وسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل سعر 410 جنيهات، أو بسرعة 100 ميجابت وسعة التحميل 600 جيجا بايت مقابل السعر 700 جنيه للباقة.

ولكن إذا انتهت الباقة قبل نهاية الشهر ستنخفض السرعة إلى 256 كيلوبت، وللعودة لنفس السرعة يمكن شحن سعات إضافية بسعر بين 30 و100 جنيه.

ويستلزم الاستفادة من السرعات الجديدة شراء جهاز راوتر جديد VDSL؛ لأن راوتر ADSL التقليدي لا يدعم سرعات أكثر من 10 ميجابت في الثانية.

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