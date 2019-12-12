ارتفاع الملوخية وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفاصوليا، والخيار البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق البعور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 4 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البرتقال سكري بين 1.5 و2.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.