"إجبارية من أول يناير".. كل ما تريد معرفته عن باقات الإنترنت الجديدة

القاهرة- مصراوي:

أخطرت الشركة المصرية للاتصالات عملاءها بنقلهم مع بداية العام الجديد، على باقات الإنترنت المنزلي الجديدة التي بدأ تطبيقها اختياريا في يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء العمل بالباقات التقليدية بالسرعات القديمة مع نهاية الشهر الجاري.

وترفع باقات الإنترنت الجديدة سرعات الإنترنت المنزلي، حيث ارتفع الحد الأدنى للسرعة من 5 ميجابت في الباقات القديمة، إلى 30 ميجابت في الباقات الجديدة.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه الباقات الجديدة وأسعارها وتطبيقها يرجى متابعة الروابط التالية:

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المصرية للاتصالات تعلن نقل عملائها على باقات الإنترنت الجديدة أول يناير

ماذا تفعل عند انتهاء باقة الإنترنت الأرضي الجديدة قبل موعد تجديدها؟

كل ما تريد أن تعرفه عن باقات الإنترنت الجديدة من المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تعلن باقات إنترنت بسرعات جديدة (جدول)

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