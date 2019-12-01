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الإحصاء: 121% زيادة في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

10:58 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
الإحصاء: 121% زيادة في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

قطن

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي كمية صادرات القطن في الربع الرابع (يونيو- أغسطس) للموسم الزراعي 2018-2019 وصل إلى 190.4 ألف قنطار متري مقابل 86.2 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة من عام 2017-2019، بنسبة زيادة 120.9%.

وأضاف الجهاز خلال النشرة ربع السنوية للموسم الزراعي الماضي، أن الهند كانت أكثر الدول استيـرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 135.2 ألف قنطار متري بنسبة 71% من إجمالي الكمية المصدرة خلال الفترة (يونيو- أغسطس) 2019.

وبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.3 ألف قنطار متري خلال الفترة (يونيو- أغسطس) 2019، مقابل 28.8 ألف قنطـار متري خلال نفس الفترة من 2018، بنسبة زيادة 26.3%، وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن.

وتركز الاستهلاك خلال هذه الفترة في مجموعة الأصناف طويل ووسط التيلة، حيـث بلغ المستهلك منها 33.4 ألف قنطـار متـري بنسبة 92% من إجمـالي القطن المحلي المستهلك.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرات القطن الموسم الزراعي مصر

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